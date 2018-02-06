СБУ задержала двух женщин, подозреваемых в поддержке СВО

Женщинам грозит лишение свободы на восемь лет.

Служба безопасности Украины заявила в социальных сетях о задержании двух сотрудниц "Николаевоблэнерго", которые, по данным местных следственных органов, отрицали существование киевского режима как государства и поддерживали российскую специальную военную операцию против Киева. В надзорном ведомстве заметили, что в общении с коллегами и подчиненными подозреваемые отрицали украинскую государственность, а также высказывались за то, чтобы Москва взяла под контроль всю территорию страны.

СБУ задержала в Николаеве двух должностных лиц облэнерго, которые... отрицали существование Украины… Фигурантками являются глава одного из подразделений "Николаевоблэнерго" и ее заместитель. сообщение СБУ в соцсетях

В СБУ добавили, что сотрудники предприятия надеялись на быструю оккупацию Киева, Донбасса и Николаевской области. Они делали собственные прогнозы относительно "сроков" захвата украинских территорий. В настоящее время им предъявлено обвинение по статьям о посягательстве на территориальную целостность и по статье за "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ". Фигуранткам расследования грозит срок в виде восьми лет лишения свободы.

Секретарь Совбеза Украины назвал нереалистичным создание ядерного оружия в стране.

Фото и видео: Telegram / Служба безпеки України