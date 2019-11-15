СБУ сообщила о задержании одного из руководителей ИГ* под Киевом

Террорист оказался гражданином Грузии.

Украинская Служба безопасности совместно с американским США и МВД Грузии задержала под Киевом одного из руководителей "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом 15 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Уточняется, что задержанный – гражданин Грузии. В ИГ он состоит с 2012 года и работал в организации на разных постах на территории Сирии и Турции. Летом прошлого года террорист незаконно въехал на Украину по поддельному паспорту.

Террориста задержали в Киевской области недалеко от частного дома, в котором он проживал. На данный момент задержанный находится под арестом, также проверяется информация о том, причастен ли террорист к совершенным на территории Украины преступлениям.

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Видео: СБУ / YouTube