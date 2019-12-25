СБУ сообщила о предъявлении первого в истории Украины обвинения в пиратстве

Мужчина пойман в Николаеве.

Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении первого в истории страны обвинения в пиратстве. Такое заявление от СБУ опубликовано на официальной странице силового ведомства на Facebook. Известно, что преступник смог захватить судно в акватории Индийского океана. Он требовал выкуп за его освобождение.

СБУ задержала гражданина Украины, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение. Это первый случай в истории страны, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве согласно УК. пресс-служба СБУ Украины

Подозреваемый является жителем Николаевской области. Он работал на международную кампанию по охране коммерческих судов от пиратов. Вместо выполнения своих обязанностей, мужчина наставил оружие на капитана корабля. Он потребовал от команды изменить курс следования и деньги в размере 500 тысяч долларов. Переговоры велись четыре дня. В результате преступника уговорили сдать оружие и разблокировать лодку за 6 тысяч долларов. По возвращению на плавучую базу мошенник снова начал переговоры. На этот раз ему нужно было 100 тысяч долларов. Он захватил арсенал и угрожал выбросить за борт все оружие. Он успел выбросить часть, но был остановлен силой. Преступление было совершено в открытых водах. Преступника задержали только во время спецоперации в Николаеве.

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Фото: Facebook/Служба безпеки України

