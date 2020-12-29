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Рядом с парламентом Армении вновь начались протесты
Сегодня, 11:25
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matveyvn

Рядом с парламентом Армении вновь начались протесты

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Несогласные считают, что цель избрания новых судей - сделать подконтрольным все судебные инстанции.

Рядом с парламентом Армении вновь начались протесты. На митинг вышли около 100 представителей оппозиции. Они выступают против инициативы парламентского большинства избрать двух новых членов Высшего судебного совета.

Несогласные считают, что цель избрания - сделать подконтрольным все судебные инстанции.

Вы видите, что многие судьи отказываются выполнять незаконные требования властей - заключить под арест оппозиционеров.

цитата одного из участников протеста

Он отметил, что исправить эту ситуацию власти планируют при помощи избрания двух новых судей.

Ранее противники Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, парламент, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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