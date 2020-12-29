Рядом с парламентом Армении вновь начались протесты. На митинг вышли около 100 представителей оппозиции. Они выступают против инициативы парламентского большинства избрать двух новых членов Высшего судебного совета.
Несогласные считают, что цель избрания - сделать подконтрольным все судебные инстанции.
Вы видите, что многие судьи отказываются выполнять незаконные требования властей - заключить под арест оппозиционеров.
цитата одного из участников протеста
Он отметил, что исправить эту ситуацию власти планируют при помощи избрания двух новых судей.
Ранее противники Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве.
Фото: pixabay.com
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