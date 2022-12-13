Руководство ФРС США не ожидает снижения ставки в 2023 году

Большинство членов комитета ожидают повышения ставки на 0,25 п.п.

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США не ожидает снижения ставки в 2023 году. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

По его словам, члены комитета ожидают относительно медленного экономического роста и постепенного восстановления баланса между спросом и предложением. Он подчеркнул, что если все так действительно произойдет, что снижение ставки в 2023 не рассматривается. Также Пауэлл отметил, что большинство членов комитета ожидают повышения ставки на 0,25 п.п.

Ранее в руководстве ФРС США выступили за ужесточение условий кредитования.

Видео: YouTube / CNBC Television