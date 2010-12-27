Руководитель тренинг-центра "Зеора" сбежал из-под домашнего ареста

Также в Следственный отдел доставили его супругу.

В Петербурге пропал один из создателей тренинговой организации "Зеора" Виктор Маркелов, который обвиняется в создании посягающей на личность и права граждан компании. Об этом сообщает его адвокат.

В конце февраля текущего года Фрунзенский районный суд продлил по ходатайству следствия на месяц домашний арест супругов Виктора и Ольги Маркеловых. А вот тренинговый центр "Зеора" был ликвидирован ещё в конце ноября 2017 года Невским районным судом по административному иску ГУ Минюста РФ по Санкт-Петербургу.

Вчера сотрудниками Уголовно-исполнительной инспекции установлено отсутствие Виктора Маркелова – тренера-психолога, заключенного под домашний арест по уголовному делу о "сектантстве" (ст. 239 УК РФ). Телефон выключен. Родственники не в курсе его местонахождения. Рассказал в своем Facebook юрист

По его словам, позже в Интернете появилась аудиозапись, на которой Виктор Маркелов заверяет, что не ожидал того, что с ним произошло, и где он теперь находится.

Его близкие и адвокаты выдохнули: по крайней мере он жив! Пока остается загадкой, как он покинул место отбывания домашнего ареста, когда и по собственной ли воле. Как это стало возможным при контроле Уголовно-исполнительной инспекции и оперативном сопровождении ФСБ?! Заявляет Андрей Макаркин

Автомобиль руководителя "Зеоры" остался рядом с домом, признаков поспешных сборов и беспорядка в его доме нет.

На данный момент ведутся поиски сбежавшего.

Также сегодня, 14 марта, в Следственный отдел по Фрунзенскому району СПб привезли супругу Маркелова Ольгу.

Пока её адвокат в пути, её завели в кабинет руководителя отдела, и судя по фрагментам речи убалтывают выдать мужа и признать вину, чтобы осудиться "по лёгкому", может на условочку, может колония поселение и т.п. Видно, что она в стрессе, практически ничего не понимает. Я пытался протестовать, но поскольку я в данный момент отведён от её защиты, меня выдворили. Через некоторое время влетел её адвокат. Они пытались уболтать его выйти, но на прямое силовое выталкивание не решились. Сообщает позже Макаркин

Фото: Facebook / Андрей Макаркин; сайт "Зеора"