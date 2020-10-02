Рудковская показала, как Гном Гномыч отреагировал на появление брата

Саша обрадовался пополнению в семье и заявил, что его новорожденный братик "хороший".

Накануне интернет разорвала неожиданная новость – у Евгения Плющенко и Яны Рудковской родился еще один сын. Пока новоиспеченные родители получают поздравления, 7-летний Саша, более известный как Гном Гномыч, с любопытством знакомится с младшим братиком.

"Арсений здесь! Очень хороший, лапку дал мне и улыбается", - заявил Саша на видео, которое опубликовала в Instagram Яна.

Для Яны Арсений (так назвали мальчика) стал четвертым сыном. У продюсера также есть сын Николай от брака с Виктором Батуриным и приемный сын Андрей, который родился у второй жены Батурина Юлии Салтовец (она отказалась от него в роддоме).

Для Евгения Плющенко этот ребенок стал третьим. У спортсмена также есть сын Егор, который родился в 2006 году в браке с первой женой.

Стоит отметить, что для многих новость о рождении Арсения Плющенко стала неожиданностью, поскольку мало кто видел Яну беременной. Теперь поклонники звездной пары считают, что Яне и Евгению необходимо родить пятого ребенка – девочку.

Ранее мы писали, что Disney представил набор по сборке Малыша Йоды.

Фото, видео: Instagram / rudkovskayaofficia