У Евгения Плющенко и Яны Рудковской родился сын

Теперь у Яны Рудковской четыре сына.

Семья двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской вновь громко заявила о себе. Супруги снова стали родителями, 25 сентября у них родился сын, которого они назвали Арсений. Об этом продюсер сообщила в своем Instagram.

Теперь у меня четыре сына, и я — самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко. Забрали сегодня наше счастье домой. Яна Рудковская

Первый общий ребенок – Александр Плющенко, более известный всем как Гном Гномыч. У Плющенко в первом браке в 2006 году родился сын Егор. У Яны Рудковской до этого уже было два сына – Николай от брака с Виктором Батуриным и приемный сын Андрей, который родился от второй жены Батурина Юлии Салтовец (она отказалась от него в роддоме).

Фото: Instagram/ rudkovskayaofficia