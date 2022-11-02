Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже

Россиянин обыграл на корте американца Изнера.

Российский представитель Андрей Рублев вышел в третий круг международного турнира "Мастерс", проводимого в Париже. В матче второго круга спортсмен смог обыграть американского оппонента Джона Изнера. Встреча завершилась с результатом 6:2, 6:3. Соперники провели на корте друг с другом 1 час и 1 минуту. Напомним, что россиянин имеет на мероприятии седьмой номер посева, а общий призовой фонд состязаний в 2022 году составляет 5,4 миллиона евро. Новый оппонент Рублева будут известен позже.

Напомним, что Андрей Рублев претендует на попадание на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который запланирован с 13 по 20 ноября в итальянском городе Турине. Кроме спортсмена, за две оставшиеся путевки на международные соревнования борются канадец Феликс Оже-Альяссим, американец Тейлор Фриц и поляк Хуберт Хуркач.

Рублев обыграл Шварцмана на старте теннисного турнира в Вене.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV