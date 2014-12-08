Рублев обыграл Шварцмана на старте теннисного турнира в Вене

Россиянин выиграл в первом круге турнира в Австрии.

Российский представитель Андрей Рублев обыграл аргентинского спортсмена диего Шварцмана на старте международного турнира в Вене, проводимого Ассоциацией теннисистов-профессионалов. Общий призовой фонд соревнований в 2022 году составляет 2,3 миллиона евро. В матче первого круга россиянин, посеянный под третьим номером, переиграл оппонента с результатом 6:4, 6:1. На корте соперники провели 1 час 32 минуты. Следующим оппонентом 25-летнего теннисиста Рублева станет лидер встречи между болгарином Григором Димитровым и бразильцем Тьяго Монтейро.

Рублев стал победителем турнира ATP в Хихоне.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV