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Рублев стал победителем турнира ATP в Хихоне

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Для россиянина эта победа стала четвертой в нынешнем сезоне.

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира ATP 250 в испанском Хихоне.

В финальном матче его соперником был американский спортсмен Себастьян Корда. Встреча завершилась победой Рублева со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.

Для россиянина эта победа стала четвертой в нынешнем сезоне. Он также завоевал титулы ATP в Марселе, Дубае и Белграде.

Ранее мы сообщали, что два очка Капризова не помогли "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Лос-Анджелесом".

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, андрей рублев, себастьян корда, хихон
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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