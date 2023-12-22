Рублев вышел в третий круг Australian Open

Россиянин обыграл американца Юбэнкса в Мельбурне.

Российский представитель Андрей Рублев обыграл американского спортсмена Кристофера Юбэнкса в матче второго круга Australian Open. Международные соревнования проходят в Мельбурне. Встреча завершилась с результатом :4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина, посеянного на турнире под пятым номером. В следующем круге он выступит против победителя матча, организованного между американцем Себастьяном Кордой и французом Кентеном Алисом.

В текущий момент 26-летний Андрей Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Под эгидой организации он выиграл 15 турниров в одиночном разряде и четыре в парном. На турнирах серии Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала.

Состязания Australian Open будут проводиться в период с 14 по 28 января. Данный турнир проводится с 1905 года. Сейчас оппоненты сражаются на корте с покрытием "хард"

Хачанов вышел в третий круг Australian Open.

Фото и видео: Australian Open TV