Рота Минобороны Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве

Военнослужащие из Таджикистана пройдут на Красной площади 24 июня.

Рота солдат и офицеров Минобороны Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в пресс-службе оборонного ведомства. Эксперт пояснил, что военнослужащие из бывшей республики СССР станут участниками торжественной церемонии в честь 75-летия Победы в ВОВ.

В военном параде, который пройдет 24 июня на Красной площади в Москве, примет участие рота солдат и офицеров Вооруженных сил Таджикистана эксперт из Минобороны РФ

По данным чиновника, в роту из Таджикистана войдут представители сухопутных, мобильных войск, ПВО и ВВС. Военные промаршируют по Красной площади. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон будет наблюдать за парадом вместе с другими приглашенными главами стран.

В Москве ограничат движение транспорта из-за репетиции парада Победы.

Видео: YouTube / Минобороны России