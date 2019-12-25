Аппараты ИВЛ "Авента-М" вновь запускают в эксплуатацию после проверок

Ранее было выявлено несоответствие изделия эксплуатационной и технической документации.

Аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" вновь запустят в эксплуатацию после всех проверок, сообщили "Невские Новости". Специалисты установили, что возгорание в больнице Москвы и Петербурга произошло не из-за аппаратов.

В начале июля в Росздравнадзоре пришли к выводу, что прямой связи между выявленными нарушениями при производстве аппаратов ИВЛ АО "Уральский приборостроительный завод" и пожарами в стационарах нет. После этого предприятие должно было отозвать свое оборудование для проверки.

Напомним, то 12 мая в больнице Святого Георгия произошел пожар. Он унес жизни шести пациентов из отделения реанимации. Предполагалось, что причиной возгорания стала неисправность аппаратов электрооборудования. Ранее, 9 мая, пожар произошел в московской больнице. Один человек погиб.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV