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Росздравнадзор: возгорание в больнице Святого Георгия произошло не от аппаратов ИВЛ
Сегодня, 15:59
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Росздравнадзор: возгорание в больнице Святого Георгия произошло не от аппаратов ИВЛ

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При этом нарушения при производстве аппаратов все же обнаружили.

Прямой связи между выявленными нарушениями при производстве аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" и возгоранием в больницах Петербурга и Москвы нет. К такому выводу пришел Росздравнадзор по результатам проверки.

Проверка показала не только нарушение производственных процессов, но и несоответствие изделия эксплуатационной и технической документации. 

На данный момент АО "Уральский приборостроительный завод" проводит корректирующие мероприятия. Организация вынуждена отозвать аппараты ИВЛ для перепроверки. 

Напомним, что 12 мая в больнице Святого Георгия произошел пожар. Он унес жизни шести пациентов из отделения реанимации. Предполагалось, что причиной возгорания стала неисправность аппаратов электрооборудования. Ранее, 9 мая, пожар произошел в московской больнице. Один человек погиб. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: возгорание, ивл
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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