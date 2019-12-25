Росздравнадзор: возгорание в больнице Святого Георгия произошло не от аппаратов ИВЛ

При этом нарушения при производстве аппаратов все же обнаружили.

Прямой связи между выявленными нарушениями при производстве аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" и возгоранием в больницах Петербурга и Москвы нет. К такому выводу пришел Росздравнадзор по результатам проверки.

Проверка показала не только нарушение производственных процессов, но и несоответствие изделия эксплуатационной и технической документации.

На данный момент АО "Уральский приборостроительный завод" проводит корректирующие мероприятия. Организация вынуждена отозвать аппараты ИВЛ для перепроверки.

Напомним, что 12 мая в больнице Святого Георгия произошел пожар. Он унес жизни шести пациентов из отделения реанимации. Предполагалось, что причиной возгорания стала неисправность аппаратов электрооборудования. Ранее, 9 мая, пожар произошел в московской больнице. Один человек погиб.

Фото: Piter.TV