В ноябре россияне будут отмечать день народного единства.

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в начале ноября. Чиновники напомнили, что ситуация связана с празднованием Дня народного единства, который отмечается по стране 4 числа. В 2020 году он выпадает на среду.

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября будет выходным днем. Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня - 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября заявление Роструда

Напомним, что 3 ноября считается в России предпраздничным рабочим днем. Во вторник россияне могут уйти с работы на один час раньше, согласно законодательству. Следующая сокращенная рабочая неделя ожидается в конце декабря. В этом году 31 декабря будет сокращенным рабочим днем (выпадает на четверг). Новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января 2021 года.

Регионы получат свыше 4 млрд рублей для создания временных рабочих мест.

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