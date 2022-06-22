Россиянка Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Германии

Спортсменка обыграла на корте немку Юле Нимайер.

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Германии. Международное состязание в рамках Женской теннисной ассоциации (WTA) проводится в городе Бад-Хомбург. Во втором круге соревнования спортсменка смогла обойти на корте немецкую представительницу Юле Нимайер. Игра закончилась с результатом 6:1, 3:6, 6:1. Следующей оппоненткой Касаткиной станет победительница схватки между британкой Кэти Сван и канадкой Бьянкой Андрееску.

Напомним, что Дарье Касаткиной 25 лет. В настоящее время девушка занимает 13-е место в рейтинге WTA. Эта позиция на текущий момент самая высокая среди российских теннисисток. На профессиональном счету спортсменки записано четыре победы в турнирах WTA. Лучшим итогом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году.

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Фото и видео: YouTube / Tennis Ten