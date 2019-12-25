СМИ: Россиянин погиб при перестрелке в Стамбуле

В МВД Турции рассказали о вооруженной атаке в центре столицы.

Россиянин погиб при перестрелке в Стамбуле. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник. По сообщению местной полиции, огонь велся в столице Турции в районе Башакшехир между двумя группами граждан.

Погибли два человека - азербайджанец и гражданин России чеченского происхождения, трое чеченцев задержаны. Розыск четверых участников вооруженного конфликта продолжается. пресс-служба МВД Турции

Предположительно, трагедия произошла из-за нерешенного вопроса с долгами. В перестрелке могли принимать участия граждане Грузии и Сирии.

Протесты против ненависти к людям азиатского происхождения прошли в США.

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