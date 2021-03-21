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Протесты против ненависти к людям азиатского происхождения прошли в США

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Протестующие заявляли, что преступления, которые совершают по мотивам азиатского происхождения, недопустимы.

Протесты против ненависти к людям азиатского происхождения прошли во многих городах США. Об этом сообщает NBC News.

Поводом для массовых протестов стала перестрелка, в которой погибли восемь человек. Шесть из них были женщинами с азиатским происхождением.

Протестующие заявляли, что преступления, которые совершают по мотивам азиатского происхождения, недопустимы.

Ранее мы писали, что в Грузии участники митинга потребовали отставки министра экономики.

Видео: Youtube/Associated Press, Global News

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Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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