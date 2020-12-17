Россиянам рассказали о схемах обмана на кассе магазинов

Среди популярных способов обмана - внесение в чек лишних товаров и неправильная сдача.

Доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова рассказала, как в настоящее время россиян могут обмануть в магазинах при оплате товара на кассе. Об этом пишет агентство "Прайм".

По ее словам, самым распространенным способом является внесение кассирами в чеки лишних позиций покупки. Храмова подчеркнула, когда клиент набирает слишком много товаров, то его не так сложно обмануть при оплате.

Также продавцы могут неправильно дать сдачу, добавить к покупкам посторонний товар или отсканировать штрих-код товара, который покупатель не брал с собой на кассу.

В последнее время, по словам Храмовой, участились случаи, когда продавцы не сообщают клиенту магазина об акции 1+1. Это дает им возможность забрать себе второй товар, который был облачен посетителем.

Ранее россиян предупредили о возможном резком росте цен на сахар.

Фото: pixabay.com