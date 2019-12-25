В Гидрометцентре раскрыли температуру в регионах РФ на июнь.

Россиянам рассказали о погоде в июне. Прогноз журналистам "Российской газеты" предоставила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По словам синоптика, предварительные ожидания от температуры в июне "вполне благоприятные".

Специалист рассказала, что в столичном регионе и Московской области в первый летний месяц жители смогут увидеть на термометрах показатели выше нормы. Ожидаемый промежуток составит от плюс 20 до плюс 25 градусов по Цельсию в дневное время, а также плюс 10-15 градусов ночью.

Паршина добавила, что климатическая норма прогнозируется в Хабаровском крае, Камчатке, а также Псковской, Брянской и Смоленской областях России. на несколько градусов теплее нормы почувствуют жители Западной Сибири, центральной территории Красноярского края, северной части Иркутской области, в Якутии, Магадане, Чукотке, а также в ХМАО и ЯНАО.

В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России.