Специалисты дали советы по выбору "правильного" мороженого.

Россиян научили выбирать полезное мороженое. В "Роскачестве" дали советы по выбору правильного мороженого в магазинах. Специалисты объяснили, что в первую очередь продукт должен иметь на себе кристаллики льда. Его упаковка может быть смята, а после хранения мороженого в морозилке, его часть - откалывается.

При выборе продукта следует обращать внимание на его цвет. Он должен быть равномерным. Если продукт имеет в составе глазурь, то ее состав должен быть указан на упаковке.

Наличие белого налета и белых крупинок, точек на глазури говорят о нарушении технологии производства или неправильном хранении продукта сообщение "Роскачества"

Эксперты напомнили, что в классическом мороженом (сливочном, молочном или пломбире) запрещено использовать растительные жиры. В мороженом с заменителем молочного жира производителям разрешено использовать не более 50% от всей массы жира продукта. При изготовлении продукта разрешается добавлять подсластители, ароматизаторы и пищевые красители.

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Видео: YT / Доктор Комаровский