Россия ввела ответные санкции против Великобритании по "делу Магнитского". По данным официального представителя внешнеполитического ведомства РФ, из-за ограничений, введенных Лондоном, Москва зеркально отвечает запретом на въезд в страну 25 граждан Великобритании. Соответствующее заявление опубликовала Мария Захарова на сайте МИДа.
В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию РФ
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
МИД России нашел доказательство направленности системы ПРО против России.
Фото: Pixabay.com
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