Въезд в РФ запрещен 25 гражданам Великобритании.

Россия ввела ответные санкции против Великобритании по "делу Магнитского". По данным официального представителя внешнеполитического ведомства РФ, из-за ограничений, введенных Лондоном, Москва зеркально отвечает запретом на въезд в страну 25 граждан Великобритании. Соответствующее заявление опубликовала Мария Захарова на сайте МИДа.

В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию РФ Мария Захарова, официальный представитель МИД России

МИД России нашел доказательство направленности системы ПРО против России.

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