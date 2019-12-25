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Россия ввела ответные санкции против Великобритании по "делу Магнитского"
Сегодня, 15:15
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lesjasap

Россия ввела ответные санкции против Великобритании по "делу Магнитского"

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Въезд в РФ запрещен 25 гражданам Великобритании.

Россия ввела ответные санкции против Великобритании по "делу Магнитского". По данным официального представителя внешнеполитического ведомства РФ, из-за ограничений, введенных Лондоном, Москва зеркально отвечает запретом на въезд в страну 25 граждан Великобритании. Соответствующее заявление опубликовала Мария Захарова на сайте МИДа.

В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию РФ

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

МИД России нашел доказательство направленности системы ПРО против России.

Фото: Pixabay.com

Теги: великобритания, дело магнитского, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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