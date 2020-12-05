Россия выплатила WADA обязательный взнос за 2021 год в размере более $1 млн

Денежный взнос увеличился на восемь процентов.

Россия выплатила WADA обязательный взнос за 2021 год в размере 1 091 877 долларов. Сумма взноса увеличилась на восемь процентов. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на финансовый ответ всемирного антидопингового агентства. Специалисты уточнили, что от Москвы организация получила денежные средства в полном объеме за текущий год. Наибольшие взносы должны внести США (порядка 2 931 923 долларов) и Канада (1 465 962 долларов). Оттава, как и Россия, также уже выплатила WADA положенную сумму.

Напомним, что в марте текущего года национальное антидопинговое агентство выплатило Всемирному антидопинговому агентству 400 тысяч швейцарских франков (около 432 тысяч долларов) в качестве компенсации тех средств, которые были затрачены в рамках судебных разбирательств в CAS.

Согласно постановлению CAS от 17 декабря 2020 года РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере 1,27 млн долларов. Такие затраты агентство понесло во время изучения подлинности поставленных московским офисом данных из лабораторий. Также РУСАДА выплатит штраф в виде 10 процентов от дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов (наказание будет вынесено в пользу меньшей суммы).

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