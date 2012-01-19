Новак не видит выгоды для Киева в реверсивных поставках газа.

Россия удивлена желанием Украины платить за российский газ на 20-30% дороже. Такое заявление журналисту телеканала "Россия-1" Сергею Брилеву сделал вице-премьер Александр Новак. Он оценил решение Киева покупать голубое топливо не напрямую у Москвы, а через реверс. Своей позицией чиновник поделился в программе "Вести в субботу".

Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже. Ну, это вызывает удивление. Александр Новак, вице-премьер РФ

Напомним, что Россия и Украина в конце декабря 2019 года договорились продлить контракт на транзит газа. Контракт заключен по 2024 год. Документ можно будет продлить еще на десять лет. В 2020 году через Киев транзитом прошло 65 млрд кубометров газа. С 2021 по 2024 года - 40 млрд.

Новак назвал "хайпом" призывы политиков ЕС отказаться от газа.

Фото: YouTube / Россия-1

