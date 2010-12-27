С предложением о включении США и Великобритании в переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе выступил Зеленский.

Россия не возражает против включения США и Великобритании в переговоры в "нормандском формате". Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на РИА Новости".

Как рассказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин, данная идея озвучивалась уже давно и Москва соглашалась на расширение формата переговоров, но при одном условии.

Главное, чтобы другие участники переговорного процесса в рамках "нормандского квартета" – ФРГ и Франция – были бы с этим согласны. А в этом уверенности нет. Григорий Карасин

К тому же, в Белом доме ранее заявили, что в их планы не входит становиться полноправными участниками "нормандского формата". С предложением о включении США и Великобритании в переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе выступил Зеленский.

Ранее украинские бойцы случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе.

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