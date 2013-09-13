Оперштаб подтвердил слова Владимира Путина о возобновлении в полной мере полетов с Минском.

Россия снимет с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Ранее воздушное сообщение было ограничено из-за пандемии.

Оперштаб рассмотрел вопрос о снятии ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение будет восстановлено в полном объеме. пресс-служба оперштаба РФ

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко объявил о том, что Москва планирует снять ограничения по воздушным пассажирским перевозкам с Минском. С июня 2021 года количество рейсов между странами возросло до 10 в неделю, а с 1 августа - удвоилось число рейсов из Москвы в Минск, увеличилось число полетов из Сочи и Краснодара.

Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства России и Белоруссии.

Фото и видео: Kremlin.ru