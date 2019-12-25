Дипломаты отреагировали на силовой метод воздействия на Эр-Рияд со стороны йеменских повстанцев.

Россия решительно осудила ракетный удар хуситов по объекту Saudi Aramco. Об этом говорится в распространенном заявлении представителей внешнеполитического ведомства. Чиновники уточнили, что им стало известно о нападении йеменских боевиков из движения"Ансар Аллах" по нефтеперерабатывающему заводу, находящегося около Эр-Рияда.

Настоятельно призываем всех участников конфликта в Йемене к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права, незамедлительному и полному отказу от боевых операций, которые приводят к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения. пресс-релиз МИД РФ

Российские дипломаты подтвердил позицию Кремля о необходимости скорейшего прекращения силового воздействия в Йемене, а также налаживанию мирного переговорного процесса, учитывающего законные интересы всех вовлеченных в конфликт сторон.

Станция Saudi Aramco попала под ракетный обстрел.

Фото: Piter.tv