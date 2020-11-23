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Станция Saudi Aramco попала под ракетный обстрел

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Станцию атаковали крылатой ракетой Quds 2.

Распределительная станция Saudi Aramco в городе Джидда попала под ракетный обстрел. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники среди йеменских хуситов.

Хуситы посоветовали иностранным компаниям, работающим в Саудовской Аравии, быть внимательными, потому что подобные случаи будут повторяться регулярно.

Известно, что станцию атаковали крылатой ракетой Quds 2. Несколько человек пострадали.

Ранее мы писали, что древние следы в Саудовской Аравии показывают, как люди покинули Африку.

Видео: YouTube / THE GLOBAL CAMERA

Теги: йемен, саудовская аравия, хуситы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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