Станция Saudi Aramco попала под ракетный обстрел

Станцию атаковали крылатой ракетой Quds 2.

Распределительная станция Saudi Aramco в городе Джидда попала под ракетный обстрел. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники среди йеменских хуситов.

Хуситы посоветовали иностранным компаниям, работающим в Саудовской Аравии, быть внимательными, потому что подобные случаи будут повторяться регулярно.

Известно, что станцию атаковали крылатой ракетой Quds 2. Несколько человек пострадали.

Ранее мы писали, что древние следы в Саудовской Аравии показывают, как люди покинули Африку.

Видео: YouTube / THE GLOBAL CAMERA