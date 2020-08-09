Чистая прибыль Saudi Aramco в первой половине 2020 года снизилась вдвое

Наибольшее снижение отмечается во II квартале – почти в 4 раза

Как следует из отчета крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании, в этот период сумма чистой прибыли составила 6,6 млрд долларов, в то время как за аналогичный период 2019 года эта цифра достигала 24,7 млрд долларов.

В целом же за первое полугодие 2020 года чистая прибыль компании составила 23,2 млрд долларов, что в два раза меньше, чем в прошлом году.

Такое существенное падение объясняется пандемией коронавирусной инфекции нового типа и последовавшим ухудшением ситуации на нефтяном рынке. Несмотря на неутешительные показатели, Saudi Aramco увеличила дивиденды своим акционерам с 13,4 млрд долларов в I квартале текущего года до 18,75 млрд долларов во II.

Видео: YouTube / Yahoo Finance