Россия проверит эстонский район в рамках Венского документа

Она продлится с 31 мая по 3 июня.

Российские эксперты проверят район на территории Эстонии в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Российские инспекторы будут осуществлять проверку района с 31 мая по 3 июня. Его площадь составляет около 10 тысяч квадратных метров.

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Сергей Рыжков, начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности

По его словам, будут проинспектированы учебные площадки и полигоны. Перед этим с экспертами проведут ряд встреч, в ходе которых им расскажут о формированиях и воинских частях, находящихся в районе проверки, а также деятельности военнослужащих.

Ранее в МИД России объяснили восстановление военных объектов в Арктике.

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