Работы возобновятся ближе к середине текущего года.

Россия приостановила создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне. Об этом журналистам заявил глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов. Генеральный директор подведомственного предприятия "Роскосмоса" сообщил, что технический облик объекта будет определен только к середине текущего года.

Здесь ситуация достаточно сложная... Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен...Поэтому сейчас работы, я бы так сказал, поставлены на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято Дмитрий Баранов, глава РКЦ "Прогресс"

Напомним, что в январе 2021 года совет РАН по развитию космического пространства рекомендовал "Прогрессу" отложить создание "Енисея". Эксперты заметили, что для сверхтяжелой ракеты необходимо использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.

Россия потратит на проект ракеты для полетов к Луне 1,5 млрд рублей.

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