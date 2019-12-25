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Россия передала ход Минску в вопросе интеграции
Сегодня, 9:09
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lesjasap

Россия передала ход Минску в вопросе интеграции

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Дмитрий Мезенцев рассказал о попытках западных стран рассорить РФ и Белоруссию.

Россия передала ход Минску в вопросе интеграции в рамках Союзного государства. Об этом в эфире местного телеканала "БелРос" сообщил посол Москвы Дмитрий Мезенцев. Дипломат уверен, что сейчас Запад, включая США и страны Европы, предпринимает попытки "оторвать" республику от РФ и расколоть белорусское сообщество изнутри.

Глубина и масштаб интеграции определяется равноправно двумя сторонами. Я полагаю, что слово за Минском...Глобальная задача Запада— отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят

Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии

Напомним, что 26 ноября Александр Лукашенко во Дворце Независимости принимал главу МИД России Сергея Лаврова.Белорусский политик отметил, что Минск намерен не только развивать добрососедские отношения с Москвой, но и вместе противостоять гегемонии Вашингтона.

Дипломаты РФ и КНР попрощались с покидающим СБ ООН постпредом ФРГ словами Жванецкого.

Фото: Pixabay.com

Теги: белоруссия, дмитрий мезенцев, интеграция, посол, союзное государство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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