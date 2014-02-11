Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата

Этот шаг стал ответом на высылку Скопье российского сотрудника дипмиссии в августе 2021 года.

Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии. Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В МИД пояснили, что этот шаг стал зеркальным ответом на высылку Скопье российского сотрудника дипломатической миссии в августе текущего года.

4 октября Временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации О.Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника Посольства Северной Македонии в Москве. из сообщения МИД РФ

Напомним, в апреле 2021 года власти Праги обвинили российские спецслужбы в диверсии на складах боеприпасов во Врбетице. С территории страны были выдворены 18 сотрудников российской дипмиссии. В ответ на это Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Чехия потребовала от РФ полностью компенсировать ущерб от инцидента. Власти оценили его в 25,5 миллионов евро.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский попросил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана "замолвить слово" перед российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Киев передал Анкаре список из 450 фамилий своих граждан, которые осуждены на территории России и на Донбассе.

Фото: МИД России