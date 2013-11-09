Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины

Ему предстоит покинуть территорию РФ до 30 апреля.

Россия вышлет из страны сотрудника посольства Украины. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что ему необходимо уехать из России до 30 апреля.

В связи с недружественными действиями украинской стороны <…> на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России. из сообщения МИД РФ

В МИД России подчеркнули, что, если украинские власти продолжат выдворять из страны сотрудников российской дипмиссии, то Москва подготовит дальнейшие ответные меры.

Напомним, власти Украины на прошлой неделе объявили персоной нон грата сотрудника посольства России в Киеве. Украинская сторона заявила, что такой шаг был предпринят в ответ на решение МИД РФ выслать консула Украины.

Ранее в МИД России заподозрили Чехию в нарушениях международных договоров.

Фото: Piter.tv