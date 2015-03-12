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Россия и Таиланд договорились о возобновлении прямого авиасообщения
Сегодня, 17:30
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Россия и Таиланд договорились о возобновлении прямого авиасообщения

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Цель решения - увеличение туристического потока.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников встретился на форума АТЭС в Таиланде с министром торговли Таиланда Тюрином Лаксанависитом. Они обсудили вопросы туризма и товарооборота. В результате переговоров было принято решение возобновить прямое авиасообщение между странами. Об этом сообщили на портале "Интерфакс".

Таиланд — наш надёжный друг и партнер. Наши отношения основаны на давней традиции взаимовыгодного сотрудничества и уважения.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников

Стороны договорились, что встречу проведут министерства транспорта и туризма обеих стран. Подробности уточняются. 

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Фото: Piter.tv

Теги: перелеты прямые, россия, самолет, таиланд
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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