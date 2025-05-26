Душан Баятович

Россия и Сербия продлили действующий договор о поставках газа - 6 миллионов кубометров в сутки по цене 290 евро за тысячу кубометров до 30 сентября, заявил генеральный директор компании "Србиягаз" Душан Баятович. Соответствующее заявление европейский бизнесмен сделал в эфире Радио и телевидения в Сербии. Ранее эксперт заявлял от 18 мая, что российская и сербская стороны обсуждают заключение долгосрочного соглашения на поставку 2,5 миллиардов кубических метров газа ежегодно, сроком договоренностей на период от трех до десяти лет. Он отмечал, что все еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков.

Мы в пятницу подписали аннекс (приложение) к существующему договору, которым продлили те же условия до 30 сентября. Тем самым мы обеспечили 6 миллионов кубических метров ежесуточно по цене 290 евро за тысячу кубометров. Душан Баятович в эфире Радио и телевидения Сербии

Глава государства Александр Вучич заявил 9 мая о том, что на рабочей встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве они открыли переговоры о новом долгосрочном договоре о газоснабжении Сербии. Местный министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович рассказала в конце апреля журналистам, что анонсированное ранее Будапештом увеличение объемов получения российского природного газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду увеличить государственные доходы от "транспорта газа". Дополнительно Джедович-Ханданович уведомила 8 апреля общественность о том, что власти при участии Москвы начали расширять крупнейшее в стране подземное хранилище газа (ПХГ) Банатски-Двор до объема в 750 миллионов кубических метров.

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Фото: YouTube / K1 Televizija