ЕЭС и Китай работают над созданием единой международной валюты

Глава министерства по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев отметил, что Китай первым в мире начал восстановление национальной экономики.

Евразийский экономический союз (ЕЭС), в которой выходит Россия, предложил Китаю создать независимую международную валютно-финансовую систему. Об этом сообщил "Sputnik Казахстан".

Решение приняли по итогам видеоконференции ЕЭС и Китая. На переговорах решили, что странам пора выходить на новый этап экономического сотрудничества. Глава министерства по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев отметил, что Китай первым в мире начал восстановление национальной экономики. По его словам, странам пора не только обсуждать перспективы, но и перейти к реализации совместных проектов. Стоимость новой валюты будет рассчитана как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Проект для обсуждения представят до конца марта.

Ранее мы сообщили, что экономист Мюллер предрек доллару потерю позиции ведущей мировой валюты.

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