Экономист Мюллер: доллар может потерять позицию ведущей мировой валюты

Цены в США уже выросли на 8%. По мнению Мюллера, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий Федеральной резервной системы.

Доллар может лишиться статуса главной мировой валюты. Об этом в своей колонке для Spiegel написал экономист, профессор Технического университета Дортмунда Хенрик Мюллер.

Он уверен, что инфляция может серьезно поколебать уверенность мира в ценности американской национальной валюты. Цены в США уже выросли на 8%. По мнению Мюллера, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий Федеральной резервной системы. Кроме того, отдельное влияние на американскую валюту оказывают санкции против России. Как отметил экономист, "самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций – заморозка московских валютных резервов в других центральных банках". США вправе в любой момент конфисковать валютные активы и у других стран. Этот подрыв доверия серьезно навредит американской национальной валюте.

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