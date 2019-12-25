Российского посла вызвали в МИД Ирана из-за фото с британским дипломатом

В российской дипмиссии заявили, что Иран не так понял посыл снимка.

Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян был вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за публикации фотографии с британским послом. Об этом пишет "РИА Новости".

Речь идет о фото, которое отсылает к Тегеранской конференции 1943 года. Данный снимок был опубликован в официальном Twitter российского посольства в Тегеране. Подпись под ним гласила, что Джагарян встретился с британским коллегой Саймоном Шерклиффом "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция". Публикация фото вызвала негодование в Иране.

В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства. Послом было выражено сожаление возникшим недопониманием. из сообщения российской дипмиссии

В официальном твиттер-аккаунта посольства РФ в Иране также появилось сообщение с объяснением сложившейся ситуации. В нем отмечается, что публикация данной фотографии не носила какого-либо недружеского подтекста.

Единственный смысл этого снимка в том, чтобы отдать дань совместным усилиям союзных государств по борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны. Иран является нашим другом и соседом, и мы будем продолжать укреплять отношения, основанные на взаимном уважении. из Twitter посольства РФ в Иране

Ранее Китай отозвал своего посла из Литвы из-за решения Вильнюса открыть дипломатическое представительство Тайваня в стране. В ведомстве назвали данный шаг "вопиющим нарушением духа коммюнике" об установлении дипломатических отношений между государствами, что подрывает целостность КНР.

Фото: Twitter / RusEmbIran