Российский зенитчик рассказал, как силы ПВО научились сбивать HIMARS

Военный объяснил, в чем заключается сложность противодействия американским РСЗО.

Российский зенитчик рассказал, как силы противовоздушной обороны научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые Украины применяет в условиях специальной военной операции на Донбассе с конца июня. Информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился офицер из группировки "О" ("Отважные").

Зенитно-ракетный комплекс "Бук М-3" я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством. Он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было. офицер ПВО РФ

Эксперт заметил, что его батарея сбила уже не один HIMARS в небе над Донбассом. Офицер признал эти ракеты американского производства наиболее сложной целью, с которой справляется ПВО РФ. Зенитчик уточнил, что реактивные боеголовки летят на очень большой высоте, порядка 22 тысяч метров. Из-за небольшой дальности уменьшается время принятия решений. Боевые расчеты справляются с задачей по сбитию за 10 секунд.

Российский зенитчик назвал "Байрактары" целью для начинающих.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости