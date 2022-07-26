Российский зенитчик рассказал, как силы ПВО научились сбивать HIMARS

Российский зенитчик рассказал, как силы противовоздушной обороны научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые Украины применяет в условиях специальной военной операции на Донбассе с конца июня. Информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился офицер из группировки "О" ("Отважные").
Зенитно-ракетный комплекс "Бук М-3" я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством. Он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было.
офицер ПВО РФ
Эксперт заметил, что его батарея сбила уже не один HIMARS в небе над Донбассом. Офицер признал эти ракеты американского производства наиболее сложной целью, с которой справляется ПВО РФ. Зенитчик уточнил, что реактивные боеголовки летят на очень большой высоте, порядка 22 тысяч метров. Из-за небольшой дальности уменьшается время принятия решений. Боевые расчеты справляются с задачей по сбитию за 10 секунд.
Российский зенитчик назвал "Байрактары" целью для начинающих.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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