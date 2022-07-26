Российский зенитчик назвал "Байрактары" целью для начинающих

В ПВО РФ рассказали о том, что данные дроны легко уничтожать.

Российский зенитчик, офицер противовоздушной обороны из группировки Вооруженных сил "О" ("Отважные") назвал турецкие беспилотные разведывательно-ударные дроны от компании "Байрактар" целью для начинающих. Соответствующее заявление специалист сделал во время общения с военным корреспондентом информационного агентства "РИА Новости".

В начале операции очень много было сбито "Байрактаров" нашими комплексами, и все успешно. Стопроцентное попадание..и у нас в шутку даже уже называют это "начинающим уровнем" для оператора. офицер ПВО РФ

Напомним, что еще в 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года на территории страны велось собственное производство данного БПЛА по соглашению с Анкарой. Широкую известность дроны Bayraktar TB2 приобрели во время конфликта между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху.

Российский зенитчик рассказал, что у Украины почти не осталось ударных дронов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости