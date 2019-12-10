Российский сериал "Содержанки" покажут в Великобритании и Ирландии

Премьера картины в России состоялась в марте 2019 года.

Российский сериал "Содержанки" Контантина Богомолова покажут на британском телевидении. Сериал будет идти на территории Великобритании и Ирландии на онлайн-площадке Walter Presents. Об этом сообщила пресс-служба видеосервиса Start.

На площадке Walter Presents представлен избранный контент из Японии, Германии, Франции и других стран. Основатель платформы Уолтер Юззолино назвал российский сериал захватывающим фильмом "о страсти, манипуляции и развращающей силе денег". Юззолино заявил, что "Содержанки" не похож ни на один русский сериал, который он видел раньше.

Премьера картины состоялась в марте 2019 года. Действие разворачивается в Москве. Главная героиня - искусствовед из провинции по имени Даша – хочет начать новую жизнь, но ее планы рушатся после загадочного происшествия. Ранее права на показ сериала приобрел американский сервис Amazon Prime Video.

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Видео: YouTube/ START