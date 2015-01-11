Российский разведчик рассказал о работе в условиях дождливой погоды

Российский разведчик отряда "Шторм" с позывным "Джинн" рассказал о работе в зоне спецоперации в условиях дождливой погоды. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".
По его словам, дождь туман хороши для группы разведки. Он уточнил, что в таких условиях не работают технические средства войск противника. Разведчик добавил, что эти погодные условия возвращают к временам Великой Отечественной войны, когда исход боя решал в первую очередь опыт, а не использование спецсредств.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ПТРК "Корнет".
Видео: Telegram / РИА Новости
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