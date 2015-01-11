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Российский разведчик рассказал о работе в условиях дождливой погоды

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Он уточнил, что в таких условиях не работают технические средства войск противника.

Российский разведчик отряда "Шторм" с позывным "Джинн" рассказал о работе в зоне спецоперации в условиях дождливой погоды. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По его словам, дождь туман хороши для группы разведки. Он уточнил, что в таких условиях не работают технические средства войск противника. Разведчик добавил, что эти погодные условия возвращают к временам Великой Отечественной войны, когда исход боя решал в первую очередь опыт, а не использование спецсредств.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ПТРК "Корнет".

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: погодные условия, разведчик, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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