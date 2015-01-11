Минобороны показало кадры боевой работы ПТРК "Корнет"

Комплекс предназначен для уничтожения тяжело бронированной техники.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ПТРК "Корнет" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны выдвижение российских военных на позиции, наблюдение и поиск координат средств огневого поражения, а также нанесение удара по украинским войска.

В военном ведомстве отметили, что ПТРК "Корнет" предназначен для уничтожения тяжело бронированной техники и способен остановить контрвыпады противника до подхода основных сил.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Сани".

Видео: Минобороны России