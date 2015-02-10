Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Сани"

Минометы предназначены для поражения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Минобороны показало видео боевой работы расчета 120-мм миномета "Сани" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны действия передовых авианаводчиков и нанесение огневого удара по позициям украинских войск. В военном ведомстве отметили, что минометы "Сани" предназначены для поражения живой силы, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, а также вооружения и военной техники противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России