Бизнесмен инвестирует в проект 20 млн долларов.

Российский миллиардер Роман Абрамович вложится в 110 Industries, создающую компьютерные игры. Предприниматель инвестирует в компанию 20 миллионов долларов. Об этом сообщили журналисты из "Ведомостей".

Согласно информации от представителей 110 Industries, первая игра планируется к выходу в 2022 году. Проект получил название "Wanted:dead". Один из основатель предприятия Антон Полетаев рассказал, что инвестиции Абрамовича пойдут на создание первой игры в обмен на часть авторских прав.

Напомним, что 110 Industries сама по себе игры не производит. Команда только создает персонажей и сценарии. Разработкой игры занимаются нанимаемые специалисты из сторонних студий. Фирмы выпускает одиночные игры для премиум-сегмента игроков, которые можно запускать на консолях и стриминговых сервисах.

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