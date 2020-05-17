Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Помимо него в список попали еще два российских олигарха.

Три российских бизнесмена попали в список двадцати богатейших людей Великобритании, опубликованном газетой Sunday Times.

Первое место среди россиян и седьмое в рейтинге занял Алишер Усманова. Его состояние оценивается в 11,68 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,4 триллиона рублей). Бизнесмену является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.

Второе место среди граждан РФ и одиннадцатое в списке занял основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние оценили в 10,23 миллиарда фунтов стерлингов (911 миллиардов рублей).

Последним в тройке россиян и двенадцатым в рейтинге Sunday Times стал российский миллиардер Роман Абрамович. По оценке издания, стоимость его состояние составляет 10,16 миллиарда фунтов (905 миллиардов рублей).