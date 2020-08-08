Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва

Борис Прокошев, российский капитан судна с селитрой, взорвавшегося в Бейруте, назвал версии взрыва. Об этом пишет РБК.
Капитан отметил, что само по себе вещество взорваться не могло и была какое-то внешнее воздействие стало причиной катастрофы.
Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство.
Борис Прокошев, бывший капитан судна Rhosus
Он считает, что был какой-то внешний детонатор.
Также Прокошев отметил, что за то время, которое прошло с момента конфискации селитры властями Ливана, её свойства не исчезли, потому что она хранилась герметично в двух мешках: герметичном полиэтиленовом.
Ранее протестующие в Бейруте требуют отставки правительства.
Видео: YT / Naga Wyspa
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