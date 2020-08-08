Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва

Он считает, что был какой-то внешний детонатор.

Борис Прокошев, российский капитан судна с селитрой, взорвавшегося в Бейруте, назвал версии взрыва. Об этом пишет РБК.

Капитан отметил, что само по себе вещество взорваться не могло и была какое-то внешнее воздействие стало причиной катастрофы.

Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Борис Прокошев, бывший капитан судна Rhosus

Он считает, что был какой-то внешний детонатор.

Также Прокошев отметил, что за то время, которое прошло с момента конфискации селитры властями Ливана, её свойства не исчезли, потому что она хранилась герметично в двух мешках: герметичном полиэтиленовом.

Ранее протестующие в Бейруте требуют отставки правительства.

Видео: YT / Naga Wyspa