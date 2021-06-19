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Российский гонщик Смоляр одержал вторую победу в сезоне "Формулы-3"

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Спортсмен ранее выиграл гонку в Испании.

Российский гонщик Александр Смоляр одержал вторую победу в сезоне "Формулы-3".Турнир проводится во Франции. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing  выступил за команду от ART. Он пришел первым в гонке второго этапа сезона. Ранее он стал лучшим в первой гонке этапа в Испании. Вторым к финишу приехал французский спортсмен Виктор Мартан из MP Motorsport. Третье место досталось австралийцу Калан Уильямсу из Jenzer Motorsport.

Напомним, что вторая гонка этапа "Формулы-3" пройдет вечером 19 июня, а третья - 20 июня.

В Выборге состоялась весенняя легкоатлетическая эстафета.

Видео: Instagram / fiaf3

Теги: александр смоляр, гонки, гонщик, формула-3
Категории: Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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